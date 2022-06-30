В Приднестровье мужчин массово агитируют подписывать контракт с ВС России

Идут 127 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Россия несет сокрушительные потери личного состава и пытается привлечь на войну против нашего государства все возможные ресурсы.

Так, на территории непризнанного Приднестровья мужчин массово агитируют вступать в ряды ВС России на военную службу по контракту. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 30 июня.

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Жителей Приднестровья агитируют подписывать контракт с российской армией

В украинской разведке рассказали, что на территории так называемой "ПМР" осуществляется широкая агитация, побуждающая мужчин вступать на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил России.

Объявления о наборе публикуются во всех местных СМИ, распространяются через почтовые ящики и размещаются в общественных местах. Центры занятости предлагают обращающимся туда мужчинам прежде всего военную службу по контракту в российской армии.

При этом на производственных и сельскохозяйственных предприятиях непризнанного Приднестровья проводят собрание, на котором представители пунктов отбора работников к прохождению военной службы открыто побуждают мужчин вступать в ряды ВС России. Отмечается, что с этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих, которые проходят срочную службу на территории так называемой "ПМР".

К слову, в районном военкомате Тирасполя начался призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру местного вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

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