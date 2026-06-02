Угроза из Приднестровья: пограничники объяснили, что задумала российская агентура

Почти 360 километров государственной границы с Республикой Молдова – это зона ответственности Белгород-Днестровского пограничного отряда. Здесь каждый участок имеет свои риски.

На сухопутном направлении ежедневно фиксируют попытки нарушений и тестируют границу на прочность и проверяют тех, кто ее охраняет. Служба пограничников на юге Одесской области – это постоянная работа на опережение, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как пограничники работают в условиях угроз?

Инструктор-кинолог Александр Олар отметил, что количество попыток незаконно пересечь границу хоть и уменьшается, однако нарушители и дальше придумывают различные хитрости, чтобы пытаться убежать. Пограничники пытаются думать как нарушители и действовать в соответствии с этим.

Рядом с Александром Оларом всегда его четвероногий напарник. Именно пес чаще всего реагирует на изменение обстановки. По его словам, даже самая современная техника не всегда может заменить естественные ощущения.

Он где-то что-то услышал, понюхал, насторожил уши, и я просто смотрю на его реакцию. Сейчас лунные ночи, я тепловизором просматриваю и наблюдаю за его реакцией. То есть мы идем себе спокойно по границе. Если он где-то насторожился, то я тепловизор взял и посмотрел,

– сказал он.

Ситуацию на границе отслеживают в режиме реального времени. То есть беспилотники контролируют территорию с воздуха, а информация оперативно передается между всеми службами.

Пограничник Виктор Гордеев объяснил, что инспекторы-кинологи применяются в составе пограничных нарядов на наиболее угрожающих направлениях. Операторы БПЛА осуществляют воздушный мониторинг, корректируют выявленное нарушение и так далее. В общем взаимодействие всех очень слаженное. В частности, когда передают информацию из Молдовы, на нее тоже реагируют.

Однако попытки незаконно пересечь украинско-молдавскую границу является далеко не единственной проблемой. В частности, российская агентура пытается дестабилизировать ситуацию в приграничье.

Это попытки завоза на территорию Украины какого-то агитационного материала. Накануне был вынесен командиром 25-го пограничного отряда запрет въезда 3-м гражданам Молдовы,

– сообщил Гордеев.

Те, кто не решаются преодолевать пограничный забор, все же прибегают к традиционным хитростям. Таких "ловких" туристов время от времени встречает и пограничница Ирина Кучеренко. По ее словам, используют старые добрые методы.

Это поддельные документы, удостоверение по инвалидности. Как ни смешно, но есть фиктивные браки. Это когда поддельные печати врачебной комиссии, по 57-й. Был случай, когда гражданин Украины пытался выехать по паспортному документу, если не ошибаюсь, Азербайджана, где была поддельная вклеенная визовая этикетка, штампы въезда,

– вспомнила она.

Особое внимание уделяют лицам из Приднестровья. Непризнанную республику, где сохраняется российское влияние, где ситуация остается непрогнозируемой, украинские пограничники рассматривают как потенциальный риск.

Изначально лицу задают вопросы. Если он родился в Приднестровье, живет там, у нас есть сотрудники на территории пункта пропуска, и с таким лицом проводятся фильтрационные мероприятия. Проводится собеседование для определения дальнейшей возможности заехать на территорию Украины,

– отметила пограничница.

Работа пограничников – это не всегда о нарушителях. Также это о стойкости, выдержке и живом общении с людьми. Ежедневно в пунктах пропуска пограничники встречают людей, которые возвращаются в Украину. Тогда служба сочетается с живыми человеческими историями.

Напомним, в мае Оперативное командование "Запад" сообщило, что Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем из-за нестабильной ситуации с безопасностью и присутствия российского контингента в регионе. Военные готовятся к различным сценариям.