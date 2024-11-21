При необходимости собранные обломки позволят подтвердить происхождение примененного оружия, передает 24 Канал со ссылкой на Defense One.

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Что известно об обучении украинских специалистов

Издание отмечает, что ядерная безопасность является важным элементом стратегии сдерживания США. Отслеживание происхождения материала, который использовали в ядерном устройстве, позволяет привлечь к ответственности любое государство, причастное к ядерному терроризму.

Сотрудник директората лаборатории Айдахо Дэвид Чичестер считает, что применение Россией ядерного оружия в Украине маловероятно. Однако Украина хочет подготовиться к вероятной угрозе ядерного нападения.

Во время обучения украинские специалисты научились надлежащих методов подготовки подметания загрязненных территорий, сбора пыли и мусора. А также поняли, как правильно размещать его в радиационно-экранных контейнерах.

Украинские специалисты поблагодарили американцев за полученные знания и приобретенные навыки.