Об этом рассказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. По его словам, укрытиями на случай ядерного удара будет служить метрополитен.

Обратите внимание Укрытие, рюкзаки и FM-радио: как Киев готовится к возможной ядерной войне, – WP

Укрытие будут закрывать за 5 минут до взрыва

Алексей Кулеба рассказал, что станции метро будут служить укрытиями для жителей столицы. Кроме того, власти готовят еще 425 загородных укрытий с запасами пищи и воды и радиоаппаратурой.

Однако глава ОВА признал, что укрытий, к сожалению, не хватит на всех. Кроме того, укрытие на случай ядерного удара будет закрываться за 5 минут до вероятного взрыва, чтобы защитить внутри от радиационных осадков.

Для тех, кто не успеет в укрытие или для тех, кому не найдется места в укрытии, власть дает следующие советы:

если ядерный взрыв застал вас на улице, ни в коем случае не смотрите на него, ведь можно ослепнуть. Лягте на землю лицом вниз, ногами в направлении взрыва. Закройте все открытые части тела, дождитесь прохождения взрывной волны и обратите внимание, откуда дует ветер. Затем двигайтесь в направлении, перпендикулярном направлению ветра, чтобы найти какое-то внутреннее убежище, желательно внутреннюю комнату.

перед входом в помещение снимите верхнюю одежду и положите ее в полиэтиленовый пакет. Войдя внутрь, заклейте двери и любые окна клейкой лентой. Возьмите с собой радио и настройтесь, чтобы получить совет, когда безопасно выйти, потому что мобильные сети вряд ли будут работать.

Эти советы не гарантируют 100% спасения, ведь все зависит от боеприпаса, который использует враг и от места атаки, однако шансы на то, чтобы спастись, есть.

Какова вероятность ядерного удара

Военные эксперты оценивают риск ядерного удара как небольшой, а представители Пентагона заявили, что не видят никаких доказательств того, что Россия готовится к этому.

В частности, президент Владимир Зеленский не верит в то, что Путин решится на использование ядерного оружия, ведь диктатор хочет жить. Кроме того, США уже предупредили Россию о последствиях таких действий, которые будут разрушительными. В частности, за использование ядерного оружия США угрожают по меньшей мере полностью уничтожить черноморский флот России.

Однако Кремль пытается активно спекулировать на теме ядерной угрозы, ведь Путин заявлял о рисках ядерной войны, а затем объявил о вероятных изменениях в военной доктрине страны-агрессорки в части о ядерном оружии – туда хотят внести превентивный ядерный удар.