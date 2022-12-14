The Washington Post опубликовал репортаж из Киева, где жители столицы рассказывают, как готовятся к возможной ядерной войне.

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В частности, цитируют киевлянина Павла, который обустроил подвал своих суток, а также арендовал дом за городом, планируя оборудовать его генератором, продовольствием и горючим. Его волнует то, что друзья и родственники, не так серьезно отнесшиеся к угрозе, погибнут.

Другая собеседница – Наталья Сулима боится только того, что ее разведут с 5-летним сыном Мишей, и она муштрует его ходить со взрослыми в хранилище во время воздушной тревоги. Она не отпускает его без его собственной версии ядерного рюкзака – школьного портфеля с игрушками, снеками и его любимой книги: "Мальчик, живущий с драконами".

Я не могу поверить, что мы должны это сделать. В 21 веке,

– сказала Сулима.



Киевлянка Наталья Сулима с сыном / Фото The Washington Post

Тревожный рюкзак сына Михаила / Фото The Washington Post

Какова вероятность ядерного удара

Военные эксперты оценивают риск ядерного удара как небольшой, а представители Пентагона заявили, что не видят никаких доказательств того, что Россия готовится к его нанесению.

Вероятно, угроза еще больше уменьшилась после последнего заявления Путина о том, что Россия не "с ума сошла" относительно ядерного оружия и осознает серьезные последствия его использования.

Эти средства у нас есть, они в более совершенном и современном виде, чем у любой другой ядерной страны, это очевидно. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру,

– цитирует издание Путина.

Однако, как поделились киевляне своими переживаниями с WP, украинцы уже уверяли, что Россия не нападет. Так что просто верить они не могут себе позволить. Мол, лучше быть готовыми, чем неготовыми.

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