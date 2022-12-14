The Washington Post опублікував репортаж з Києва, де жителі столиці розповідають, як готуються до можливої ядерної війни.

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Зокрема, цитують киянина Павла, який облаштував підвал свого добу, а також орендував будинок за містом, плануючи обладнати його генератором, харчами та пальним. Його хвилює те, що друзі та родичі, які не так серйозно поставились до загрози, загинуть.

Інша співрозмовниця – Наталя Суліма боїться лише того, що її розлучать із 5-річним сином Мішею, і вона муштрує його ходити з дорослими до сховища під час повітряної тривоги. Вона не відпускає його без його власної версії ядерного рюкзака – шкільного портфеля з іграшками, снеками і його улюбленої книги: "Хлопчик, який живе з драконами".

Я не можу повірити, що ми повинні це зробити. У 21 столітті,

– сказала Сулима.



Киянка Наталя Сулима з сином / Фото The Washington Post

Тривожний рюкзак сина Михайла / Фото The Washington Post

Яка ймовірність ядерного удару

Військові експерти оцінюють ризик ядерного удару як невеликий, а представники Пентагону заявили, що не бачать жодних доказів того, що Росія готується до його нанесення.

Ймовірно, загроза ще більше зменшилася після останньої заяви Путіна про те, що Росія не "збожеволіла" щодо ядерної зброї та усвідомлює серйозні наслідки її використання.

Ці засоби у нас є, вони в більш досконалому і сучасному вигляді, ніж у будь-якої іншої ядерної країни, це очевидно. Але ми не збираємося розмахувати цією зброєю, як бритвою, бігаючи по всьому світу,

– цитує видання Путіна.

Однак, як поділились кияни своїми переживаннями з WP, українців уже запевняли, що Росія не нападе. Тож, просто вірити вони не можуть собі дозволити. Мовляв, краще бути готовими, ніж неготовими.

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