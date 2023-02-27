Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной организации малых общин Алексей Буряченко. По его словам, денуклеаризация России должна быть контролируемой.
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Опасность со стороны России
Алексей Буряченко пояснил, что на украинских полях во многом будет определена дальнейшая политическая судьба России.
Денуклеаризация, лишение ядерного статуса, удовлетворение инициатив некоторых народов и субъектов федерации на отделение от Московии – это уже вопрос следующего периода,
– заметил он.
По мнению политолога, ситуация, которая сейчас наблюдается с ООН, к сожалению, не позволит решить эти вопросы.
"Россия в Совбезе ООН абсолютно незаконно. Непонятно, на каких основаниях она считается правопреемником этого статуса Советского Союза", – обратил внимание он.
Буряченко сообщил, что многие страны боятся, что отзыв России из Совбеза ООН может подтолкнуть его к неконтролируемым последствиям.
Следующим шагом после падения путинского режима в мире предлагают определить новые геополитические конструкции безопасности,
– рассказал он.
К тому же, они будут качественно отличаться от нынешних.
Алексей Буряченко объяснил, как взять под контроль ядерное оружие: смотрите видео
Как можно ликвидировать российскую ядерную угрозу
Алексей Буряченко отметил, что нужно предлагать конкретные действия.
Нужно брать обращение ядерного оружия под контроль надгосударственного учреждения,
– заметил он.
По мнению политолога, лидерами в этом процессе должны выступить 3 субъекта: Европейский Союз, США и Китай. Если они договорятся между собой о передаче прав на принятие ключевых решений институций, то и меньшие ядерные страны будут вынуждены "идти в коридоре этих решений".
"Нет сейчас политической возможности вообще в мире, чтобы лишить какую-то страну и особенно такую большую и неконтролируемую, как Россия, ядерного оружия", – убежден он.
Буряченко рассказал, что принуждение взять тотальный контроль российского ядерного оружия – это уже более реалистичная перспектива, которую можно реализовать.
Рычаги решений
Политолог подчеркнул, что денуклеаризация России может происходить только под наблюдением. Однако Совбез ООН не справится с этой миссией.
Наибольший риск Западного мира – неконтролируемое использование ядерного оружия после теоретического развала России,
– заметил он.
По его словам, следует изменить мировую архитектуру безопасности.
"Это в любом случае может произойти после падения Путина и путинского режима", – подчеркнул он.
Буряченко объяснил, что сейчас активно обсуждаются предложения по реализации задуманного. Впрочем, самое важное – сбалансированное решение между Китаем, США и ЕС.
Нужно найти такой вариант, чтобы минимизировать угрозу от России, но отражать основные потребности, интересы как ключевых мировых игроков, так и игроков, которые в принципе в мире либо формально, либо неформально имеют ядерное оружие,
– подчеркнул он.
По его мнению, это сложная задача.
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