Об этом сообщил спикера ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы-Украина".

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По его словам, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться, пока эта страна будет оставаться под влиянием России. И, как отметил представитель, Украина не стоит в стороне, и наращивает оборонительные возможности на границе.

На данный момент мы не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций, перемещения техники, личного состава белорусской армии,

– отметил Демченко.

При этом он подчеркнул, что создания группировки, которая могла бы представлять угрозу нашей стране – нет.

"Но учитывая риски – за тем, что происходит вглубь территории Беларуси активно следит разведка", – заметил Демченко.

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