В частности, у Путина попросили прокомментировать спутниковые фото, которые свидетельствуют о присутствии военнослужащих КНДР в зоне ведения боевых действий в Украине.

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"Снимки вещь серьезная, если они есть, то что-то отражают", – сказал Путин.

Поэтому, этими словами Путин фактически подтвердил залуженность северокорейских военных.

Путин при этом заявил, что к "эскалации конфликта" привели не действия России, а действия стран Запада. Мол, те поддержали госпереворот в Украине в 2014 году. При этом Путин все время нервно что-то перебирал в руках.

Путин прокомментировал участие военных КНДР в войне: видео

Глава Кремля также напомнил, что Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей, подписанный Путиным в Пхеньяне летом этого года. Документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из его участников.

"Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", – добавил Путин.

Важно! Северокорейские солдаты уже находятся в Курской области. В ГУР рассказали, сколько военных Ким Чен Ына перебросили в Россию.

К слову, The New Tork Times пишет, что неочікувана приверженность российского диктатора Путина к КНДР показывает, как война в Украине "стерла сферы сотрудничества России с Западом". Времена, когда Россия сотрудничала с широкой коалицией, среди которой были США и Китай, чтобы попытаться сдержать ядерные амбиции Севера, закончились, считают аналитики.