Зокрема, у Путіна попросили прокоментувати супутникові фото, які свідчать про присутність військовослужбовців КНДР у зоні ведення бойових дій в Україні.

Дивіться також Путін забув про обережність щодо Північної Кореї в гонитві за перемогою в Україні, – NYT

"Знімки річ серйозна, якщо вони є, то щось відображають", – сказав Путін.

Тож, цими словами Путін фактично підтвердив залуженість північнокорейських військових.

Путін при цьому заявив, що до "ескалації конфлікту" призвели не дії Росії, а дії країн Заходу. Мовляв, ті підтримали держпереворот в Україні у 2014 році. При цьому Путін увесь час нервово щось перебирав в руках.

Путін прокоментував участь військових КНДР у війні: відео

Очільник Кремля також нагадав, що Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю, підписаний Путіним у Пхеньяні влітку цього року. Документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.

"Подивимося, як розвиватиметься цей процес", – додав Путін.2

Важливо! Північнокорейські солдати вже перебувають на Курщині. У ГУР розповіли, скільки військових Кім Чен Ина перекинули у Росію.

До слова, The New Tork Times пише, що неочікувана прихильність російського диктатора Путіна до КНДР показує, як війна в Україні "стерла сфери співпраці Росії із Заходом". Часи, коли Росія співпрацювала з широкою коаліцією, серед якої були США та Китай, аби спробувати стримати ядерні амбіції Півночі, закінчились, вважють аналітики.