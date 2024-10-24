Кілька днів тому стало відомо, що КНДР відправила до Росії своїх військових, аби Москва могла використати їх у війні проти України. В українській розвідці попереджали, що 23 жовтня у зону бойових дій прибудуть перші північнокорейські солдати.

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Новий етап у війні

24 жовтня у ГУР підтвердили, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у Курській області.

Зазначається, що на злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.



За оцінками розвідки, чисельність перекинутих на територію країни-агресорки північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

До слова, у Білому домі визнали присутність військ КНДР у Росії. Тим часом у Китаї кажуть, що їм про це нічого не відомо.