Про це повідомив речника ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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За його словами, загроза з боку Білорусі зберігатиметься, поки ця країна лишатиметься під впливом Росії. Та, як наголосив речник, Україна не стоїть осторонь, та нарощує оборонні можливості на кордоні.

На даний момент ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій, переміщення техніки, особового складу білоруської армії,

– зазначив Демченко.

При цьому він наголосив, що створення угрупування, яке б могло становити загрозу нашій країні – немає.

"Але зважаючи на ризики – за тим, що відбувається вглиб території Білорусі активно слідкує розвідка", – зауважив Демченко.

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