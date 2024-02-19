Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил в эфире Media Center Ukraine, действительно ли Россия может напасть с Севера Украины, пишет 24 Канал.
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Есть ли угроза повторного нападения из Беларуси
Если говорить о направлении границы с Беларусью, то в России нет достаточных сил там, чтобы осуществить повторное вторжение,
– заявил Демченко.
Он припомнил, что Россия вывела все свои подразделения из Беларуси, которые находились там или на подготовке, или на слаженности действий с белорусскими подразделениями. Все они находились на полигонах.
"Когда эти подразделения были выведены на территорию России, то в рамках ротации новых заведено не было", – заверил Демченко.
Он пояснил, что это направление остается угрожающим, однако угрозы пока с этой стороны нет.
Однако, еще раз отмечу, что мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций,
– пояснил Демченко.
По его словам, даже несмотря на нынешнюю ситуацию, Украина продолжает наращивать наши оборонительные способности, чтобы противодействовать любым вызовам, если ситуация изменится.
Какова ситуация на границах с Россией
По границе с Россией, то с той стороны враг имеет определенное количество своих сил. Это ориентировочно 19 – 20 тысяч военнослужащих. И, опять же, если брать всю протяженность границы с Россией, которую контролирует Украина, то тех сил, которые имеет Россия на этом направлении, недостаточно для полномасштабного вторжения,
– заявил Демченко.
По его словам, нельзя исключать, что даже, если Россия прибегнет к каким-то шагам, то это будут более тактические действия.
"И опять же – все действия, которые Россия осуществляет на границе с Украиной, направлены на то, чтобы Украина держала необходимое количество своих подразделений, усиливая это направление и не перебрасывала их на более важные направления, где сейчас ведутся полномасштабные боевые действия", – подытожил Андрей Демченко.
Последние новости о ситуации на границе с врагами
- Украинские военные сообщили, что по состоянию на 10:00 19 февраля Россия сохраняет присутствие на Северском и Слобожанском направлениях. Оккупанты там проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления.
- Кроме того, враги наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области России.
- За минувшие сутки на фронте состоялось 80 боевых столкновений. Однако ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений.
- Буквально 14 февраля начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что вероятное наступление врага со стороны Севера – это фейк. Чиновник уточнил, что это часть информационно-психологических операций Кремля. Она нацелена на то, чтобы распространить панические настроения и уныние среди украинцев.