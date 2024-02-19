Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив в ефірі Media Center Ukraine, чи справді Росія може напасти з Півночі України, пише 24 Канал.

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Чи є загроза повторного нападу з Білорусі

Якщо говорити про напрямок кордону з Білоруссю, то Росія немає достатніх сил там, щоб здійснити повторне вторгнення,

– заявив Демченко.

Він пригадав, що Росія вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які перебували там або на підготовці, або на злагодженні дій з білоруськими підрозділами. Всі вони перебували на полігонах.

"Коли ці підрозділи були виведені на територію Росії, то в рамках ротації нових заведено не було", – запевнив Демченко.

Він пояснив, що цей напрямок залишається загрозливим, проте загрози наразі з цього боку немає.

Проте, вкотре зазначу, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій,

– пояснив Демченко.

За його словами, навіть попри теперішню ситуацію, Україна продовжує нарощувати наші оборонні спроможності, щоб протидіяти будь-яким викликам, якщо ситуація зміниться.

Яка ситуація на кордонах з Росією

По кордону з Росією, то з того боку ворог має певну кількість своїх сил. Це орієнтовно 19 – 20 тисяч військовослужбовців. Та, знову ж таки, якщо брати всю протяжність кордону з Росією, яку контролює Україна, то тих сил, які має Росія на цьому напрямку, недостатньо для повномасштабного вторгнення,

– заявив Демченко.

За його словами, не можна виключати, що навіть якщо Росія вдасться до якихось кроків, то це будуть більш тактичні дії.

"І знову є таки – всі дії, які Росія здійснює на кордоні з Україною, направлені на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів, посилюючи цей напрямок і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться повномасштабні бойові дії", – підсумував Андрій Демченко.

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