Посол США в Молдове Кент Логсдон заверил, что США с начала полномасштабной войны в Украине следят за развитием ситуации. Логсдон уверяет, что сейчас нет никаких признаков того, что Россия может напасть на Молдову.

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Получит ли Молдова военную помощь от США

Логсдон сказал, что сейчас партнеры помогают укрепить молдавскую армию и предоставить необходимое военное снаряжение.

По словам посла, НАТО и США внимательно следят за развитием событий в Украине. Логсдон отметил, что США понимают, как важно для Молдовы чувствовать поддержку партнеров в случае угрозы нападения на республику. И сейчас партнёры пытаются помочь реформировать молдавскую армию.

Логсдон подчеркнул, что США в течение многих лет поддерживали Молдову в военной сфере, предоставляя оборудование и помощь военным инструкторам.

США, ЕС и другие партнеры – мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно,

– сказал посол.

Относительно предоставления вооружения Логсдон отметил, что США готовы рассмотреть запросы молдавских властей относительно предоставления военной техники. Но пока таких обсуждений не было.

На территории Молдовы упала российская ракета: что известно

31 октября во время утренних обстрелов Украины на территории Молдовы упала российская ракета. Ее сбили украинские силы ПВО. В Минобороны Молдовы сообщили, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетой, сбитой украинским ПВО.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал падение российской ракеты на территории Молдовы. Он заявил, что страна-агрессорка ведет кровавую войну не только против Украины, но и всей Европы.

После инцидента Молдова объявила персоной нон грата посла России в Кишиневе. Дипломат Олег Васнецов высылается из страны.

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