Посол США в Молдове Кент Логсдон заверил, что США с начала полномасштабной войны в Украине следят за развитием ситуации. Логсдон уверяет, что сейчас нет никаких признаков того, что Россия может напасть на Молдову.

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Получит ли Молдова военную помощь от США

Логсдон сказал, что сейчас партнеры помогают укрепить молдавскую армию и предоставить необходимое военное снаряжение.

По словам посла, НАТО и США внимательно следят за развитием событий в Украине. Логсдон отметил, что США понимают, как важно для Молдовы чувствовать поддержку партнеров в случае угрозы нападения на республику. И сейчас партнёры пытаются помочь реформировать молдавскую армию.

Логсдон подчеркнул, что США в течение многих лет поддерживали Молдову в военной сфере, предоставляя оборудование и помощь военным инструкторам.

США, ЕС и другие партнеры – мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно,
– сказал посол.

Относительно предоставления вооружения Логсдон отметил, что США готовы рассмотреть запросы молдавских властей относительно предоставления военной техники. Но пока таких обсуждений не было.

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