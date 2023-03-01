В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов поспешил успокоить украинцев. По его словам, не наблюдается, что россияне готовы идти в наступление на Киев. Более того, он объяснил, чем это для врага может закончиться.
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Реальных признаков наступления не существует
Этими словами он ответил журналистке на вопрос, существует ли угроза на Севере. По словам главы ГУР МО, в ведомстве не знают о таких планах врага. Более того, "никаких реальных признаков этого не существует".
Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать скорейшее решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно как и была тогда,
– подчеркнул он.
Заметим, что в этом же интервью Кирилл Буданов предположил, стоит ли нам ждать "войны на десятилетие". Мол, Россия предложит перемирие и заморозит боевые действия на том этапе, где они сейчас.
Будет ли "война на десятилетие"
- Глава ГУР МО подчеркнул, что Украина не согласится на "глубокое и долговременное" перемирие. Он подчеркнул, что это просто невозможно. И этого не будет, категорически отметил это глава украинской разведки.
- Что касается затяжной войны, то в ней, по словам Буданова, не заинтересована сама страна-агрессорка. Он подчеркнул, что "Россия не готова на длительные боевые действия".
- Кирилл Буданов заметил, что враг может говорить все, что ему вздумается. В то же время у самих россиян ресурсы достаточно ограничены. Причем речь как о времени, так и об объемах обеспечения. И это, подчеркивает глава ГУР МО, оккупанты прекрасно знают.
- В то же время следует ожидать, что в ближайшие три месяца нас ожидают еще более активные боевые действия. Буданов уточнил, что этот период времени не будет определяющим. Но от него будет точно зависеть дальнейшее течение событий на фронте. И в этот период следует ожидать динамики как со стороны ВСУ, так и со стороны врага.
- Если боевые действия будут только более активными, то статистика потерь будет расти. Напомним, что по состоянию на утро 1 марта удалось ликвидировать уже 149 890 российских захватчиков. А за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 650 оккупантов.