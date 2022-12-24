Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, готова ли Россия к наступлению из Беларуси.

Важно Сверхмощное психологическое давление, – военный эксперт о перемещении войск и техники в Беларуси

Беларусь не готова к нападению

Арестович отметил, что Беларусь не готова к нападению, потому что там нет ударной группировки. Это все элементы психологического давления, чтобы испортить украинцам Рождество и Новый Год. Да, там есть 11 тысяч российских военных, рассредоточенных по всей стране, и которых якобы понемногу перемещают ближе к границам.

Уже прошла информация, что Беларусь нанесла на машины букву "К" – Киев, Боже, какой ужас. Это элементы психологического давления, которые они попытаются соединить с воздушными ударами скорее всего. Там появились ЧВКшники, несколько десятков или сотен, возможен заход, удар-отскок на северной границе, возможна провокация в нескольких местах северной границы, чтобы мы держали войска, не шли и создавали у людей панику,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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Нет ничего, что дойдет до Киева

Он продолжил, что возможно в какой-то момент ту неготовую группировку, которую там держат, бросят на убой. Однако там нет ничего, что снова сможет дойти до Киева. Да и концентрация наших войск на Севере не такая, как была 24 февраля, когда ждали основного удара на Юге и Востоке.

"Там ждут дорогих гостей, но и качество дорогих гостей уже не та. Одно дело 17 БТГ, а другое дело 10 БТГ калек, мобилизованных, ничего не умеющих. Это на убой, но для них это возможность не дать нам перебросить резервы на другие направления, потом остаться здесь, потому что мало что снова произойдет, но для киевлян и жителей пригорода столицы скажу, что там нет ничего, что снова позволит им дойти", — подчеркнул Арестович.

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