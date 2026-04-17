Будет ли наступление на крупные города Украины со стороны Беларуси: что говорит основатель KRAKEN

Россия может попытаться использовать территорию Беларуси для гибридного давления на Украину. Речь идет не о полномасштабном наступлении, а о провокациях и попытках отвлечь силы ВСУ.

В то же время украинская сторона уже предупредила Минск о последствиях любых агрессивных действий. Об этом рассказывает основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев.

Действительно ли Россия может использовать Беларусь для наступления?

На фоне заявлений белорусских властей и активности у границы с Украиной растет внимание к возможным угрозам с северного направления. В то же время с военной точки зрения армия Беларуси пока не готова к ведению полноценных боевых действий и остается ограниченной в своих возможностях.

По данным разведки, Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями. Такой сценарий предусматривает не масштабное наступление, а локальные действия, направленные на дестабилизацию ситуации.

Особое внимание привлекает риторика самопровозглашенного президента Александр Лукашенко, который недавно заявил, что страна готовится к войне и "мирного времени не будет". Также в Беларуси подписали указ о призыве офицеров запаса, что формально объясняется плановыми мероприятиями для усиления мобилизационного резерва.

Параллельно фиксируется развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы. Это может свидетельствовать о подготовке к возможным провокациям или демонстрациям силы.

Речь идет не о масштабном наступлении, а о пограничных провокациях, создание напряжения на севере Украины и попытку оттянуть часть сил ВСУ с ключевых направлений на востоке и юге,

– говорит Немичев.

Он отмечает, что основная цель таких действий – заставить Украину перебросить часть войск с горячих направлений, ослабив оборону на востоке и юге.

В то же время сценарии наступления на крупные города, в частности Киев, Луцк, Житомир или Ровно, пока оцениваются как маловероятные. Украинская сторона имеет достаточный уровень подготовки, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы.

Украина уже передала четкий сигнал руководству Беларуси о недопустимости провокаций. В случае их реализации ответ будет быстрым и жестким, что дополнительно сдерживает эскалацию на этом направлении.

