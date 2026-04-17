Будет ли наступление на крупные города Украины со стороны Беларуси: что говорит основатель KRAKEN
- Россия может использовать Беларусь для гибридного давления на Украину путем провокаций, а не полномасштабного наступления.
- Киев предупредил Минск о последствиях агрессивных действий, и в случае провокаций ответ будет быстрым и жестким.
Россия может попытаться использовать территорию Беларуси для гибридного давления на Украину. Речь идет не о полномасштабном наступлении, а о провокациях и попытках отвлечь силы ВСУ.
В то же время украинская сторона уже предупредила Минск о последствиях любых агрессивных действий. Об этом рассказывает основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев.
Действительно ли Россия может использовать Беларусь для наступления?
На фоне заявлений белорусских властей и активности у границы с Украиной растет внимание к возможным угрозам с северного направления. В то же время с военной точки зрения армия Беларуси пока не готова к ведению полноценных боевых действий и остается ограниченной в своих возможностях.
По данным разведки, Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями. Такой сценарий предусматривает не масштабное наступление, а локальные действия, направленные на дестабилизацию ситуации.
Особое внимание привлекает риторика самопровозглашенного президента Александр Лукашенко, который недавно заявил, что страна готовится к войне и "мирного времени не будет". Также в Беларуси подписали указ о призыве офицеров запаса, что формально объясняется плановыми мероприятиями для усиления мобилизационного резерва.
Параллельно фиксируется развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы. Это может свидетельствовать о подготовке к возможным провокациям или демонстрациям силы.
Речь идет не о масштабном наступлении, а о пограничных провокациях, создание напряжения на севере Украины и попытку оттянуть часть сил ВСУ с ключевых направлений на востоке и юге,
– говорит Немичев.
Он отмечает, что основная цель таких действий – заставить Украину перебросить часть войск с горячих направлений, ослабив оборону на востоке и юге.
В то же время сценарии наступления на крупные города, в частности Киев, Луцк, Житомир или Ровно, пока оцениваются как маловероятные. Украинская сторона имеет достаточный уровень подготовки, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы.
Украина уже передала четкий сигнал руководству Беларуси о недопустимости провокаций. В случае их реализации ответ будет быстрым и жестким, что дополнительно сдерживает эскалацию на этом направлении.
Что на самом деле задумала Россия?
Активизация темы возможного наступления со стороны Беларуси является частью продуманной стратегии России, а не признаком реальной подготовки к масштабному вторжению. Как объясняет военный обозреватель Василий Пехньо, Кремль использует это направление как инструмент давления на Украину.
По его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко сознательно подогревают тему войны, чтобы заставить украинское командование менять расположение войск. Это особенно актуально на фоне сложной ситуации для российских сил на фронте.
Главная цель такой тактики – оттянуть часть подразделений ВСУ с ключевых направлений, в частности с востока, где продолжаются интенсивные бои. Россия рассчитывает, что Украина вынуждена будет перебрасывать силы на север, ослабляя оборону в Донецкой области.
Кроме того, Москва может использовать диверсионно-разведывательные группы или локальные провокации на границе. Такие действия должны создать иллюзию угрозы полномасштабного наступления и вызвать панику в информационном пространстве. Эксперт отмечает, что это классическая гибридная стратегия, направлена не только на военный, но и на психологический эффект. Она позволяет России влиять на ситуацию без значительных ресурсных затрат.
Несмотря на громкие заявления, реальных предпосылок для наступления на крупные украинские города пока нет. Армия Беларуси остается ограниченной в возможностях и не готова к масштабным боевым действиям.