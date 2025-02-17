Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Какие процессы сейчас происходят в Беларуси

Латвийское Бюро по защите Конституции в отчете за прошлый год пришло к выводу, что режим Александра Лукашенко остается стабильным. Причиной этого являются преимущественно репрессии и ограничения свободы слова. В то же время влияние России и зависимость от нее Беларуси только растет.