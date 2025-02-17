Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.
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Какие процессы сейчас происходят в Беларуси
Латвийское Бюро по защите Конституции в отчете за прошлый год пришло к выводу, что режим Александра Лукашенко остается стабильным. Причиной этого являются преимущественно репрессии и ограничения свободы слова. В то же время влияние России и зависимость от нее Беларуси только растет.
Российские интересы продолжают доминировать во внешней политике страны. Минск продолжает искать новых партнеров по сотрудничеству и рынки сбыта для белорусских товаров. Вполне вероятно, что многие инструменты российского влияния в Беларуси сохранятся даже после ухода Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина,
– отмечают в разведке.
В то же время в 2024 году Россия делала все, чтобы теснее интегрировать Беларусь в систему единого государства. Вероятность, что Беларусь в обозримом будущем будет непосредственно вовлечена в войну мала, поскольку это может существенно подорвать внутриполитическую стабильность страны и позиции Лукашенко, особенно учитывая сильное общественное неприятие прямого участия белорусских военных в боевых действиях.
Белорусское сотрудничество Лукашенко с Россией служит гарантией стабильности режима Лукашенко. Однако тот осознает, что такая поддержка ставит под угрозу его способность и в дальнейшем управлять страной. Поэтому диктатор обеспокоен необходимостью уменьшить изоляцию Беларуси от Запада, чтобы уравновесить российское влияние.