Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

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Які процеси зараз відбуваються у Білорусі

Латвійське Бюро із захисту Конституції у звіті за минулий рік дійшло висновку, що режим Олександра Лукашенка залишається стабільним. Причиною цього є переважно репресії та обмеження свободи слова. Водночас впливає вплив Росії та залежність від неї Білорусі лише зростає.