Белорусские солдаты против Украины воевать не будут, но есть нюанс: Лукашенко пригрозил Киеву

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что не отправит в Украину белорусских солдат. Он отметил, что в случае "агрессии" со стороны Киева, война "приобретет совсем другой характер".

Об этом Лукашенко рассказал пропагандистским СМИ.

Смотрите также Безумие, которое станет концом Лукашенко: Кэллог оценил возможности Беларуси напасть на Украину

Сможет ли Беларусь напасть на Украину?

Лукашенко заявил, что в случае нападения на территорию Беларуси, война в Украине "приобретет совсем другой характер". Он добавил, что просто так его военные не будут вмешиваться в конфликт и не нападут на Киев.

Не дай Бог, если с какой-то территории будет осуществлено военное нападение на территорию Беларуси – война в Украине приобретет совсем другой характер,

– заявил Лукашенко.

Он также прокомментировал визит представителей белорусской оппозиции в Киев. По его словам, они якобы рассчитывают подготовить за пределами Минска боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и литовцев, чтобы впоследствии осуществить захват одного из районных центров страны.

Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Это не оппозиция. Это бандиты,

– отметил Лукашенко.

Что еще известно об угрозе наступления из Беларуси?

Россия снова может использовать Беларусь как плацдарм для нападения. На фоне углубления военного сотрудничества между Москвой и Минском беспокойство относительно потенциальных угроз растет не только в Киеве, но и среди западных союзников.

Беларусь уже неоднократно предоставляла свою территорию для подготовки российских военных, проводила совместные учения с армией и обеспечивала лечение раненых оккупантов в местных медицинских учреждениях.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что на территории Беларуси фиксируется активность, которая в будущем "может представлять угрозу для Украины или стран Европы". В то же время пока нет признаков, которые бы свидетельствовали о готовности к нападению "уже завтра".