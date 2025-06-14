Был сигнал, – Зеленский оценил угрозу наступления России на Житомирщину, Волынь и Черниговщину

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал теоретическую угрозу наступления России на Житомирскую, Волынскую, Черниговскую области под видом учений в Беларуси.

Свое заявление по этому поводу он сделал в субботу, 14 июня, во время брифинга для журналистов, передает 24 Канал.

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Как Зеленский оценивает угрозу

По его мнению, сам Александр Лукашенко боится того, что в Украине будут считать присутствие российского контингента на учениях подготовкой к наступательным действиям, поскольку знает возможности Украины после проведения Курской операции.

По его словам, он будет влиятельным фактором того, возможно ли что-то начинать с белорусской стороны во время учений. Он предположил, что россияне могут участвовать в учениях "Запад-2025" в глубине территории Беларуси, как можно дальше от границ.

Я не знаю, или это правда. Просто у меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять. Риск с обучением "русских" исторически нам уже, к сожалению, известен,

– заявил он.

К слову, Владимир Зеленский также сообщил, что ВСУ восстановили контроль над Андреевкой в Сумской области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими войсками. Россияне сосредоточили 53 тысячи военных на Сумском направлении.