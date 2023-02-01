Путин все поставит "на карту" наступления, потому что больше собрать мобилизованных не сможет, – политолог

Российский президент Владимир Путин готовит новое наступление на Украину. Однако у него есть оправдание, если ничего не удастся.

Об этом для 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он считает, что Кремль способен убедить россиян в "победе"

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"Думаю, что у Путина есть не один план отхода. Даже когда мы выгоним врагов до границ 1991 года, он все равно создаст иллюзию победы через подконтрольные медиа. Он объяснит, в чем был план. Убеждать, что спасли жителей Донбасса, испугали всю Европу, хотя против воевало 50 стран НАТО. Заявит, что выполнили какую-то секретную задачу и ушли", – сказал политолог.

Он добавил, что россияне поверят Кремлю и снова будут переписывать историю. Будут говорить, как победили весь мир.

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У Путина большие надежды

Россия готовит новое полномасштабное наступление. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что это будет в начале весны. Россия будет сосредоточена на полной оккупации Донецкой и Луганской областей. По мнению политолога, россияне не повторят ошибку наступать со всех сторон.

Тизенгаузен уверен, что россияне будут наступать. В последнее время в риторике пропаганды звучит освобождение "законных российских территорий". По словам политолога, оккупанты почти забыли о "демилитаризации или денацификации".

Это единственный шанс Путина. Мне кажется, что он все поставил "на карту". Он будет надеяться на это наступление. Если он провалится (а это так и будет), то дальше загнать новые волны мобилизованных, поднять боевой дух, восстановить утраченную технику в России не будет возможности, – заявил Тизенгаузен.

Внутренние споры влияют на мобилизованные

Политолог сказал, что у Путина все еще остались соратники, на которых он может надеяться. Вопрос в том, что процесс внутренних споров стал выходить из-под контроля. Тизенгаузен отметил, что не случайно сократили информационную активность Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова.

"Нельзя в системе, где есть регулярная армия, приходить извне и рассказывать, что здесь никто не умеет воевать. За месяцы войны они поняли, что Пригожин ведет деструктивный элемент и рассказывает, что в минобороны все профаны. Как тогда мобилизованные должны выполнять приказы такого армейского руководства", – добавил политолог.

Угроза нового наступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что наступление может начаться в ближайшие дни или недели. По его словам, сейчас Россия собирает все возможное, проводит обучение и тренировки.

"Мы прошли через большой тяжелый период, но я отдаю себе отчет, что главные бои еще впереди и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", – подчеркнул Данилов.