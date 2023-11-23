Обстановка на северной границе кардинально отличается от той, какая была в 2022 году. Об этом в эфире новостного телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, пишет 24 Канал.
Смотрите также Более 2400 похищенных украинских детей вывезли в Беларусь: исследование Йельского университета
Украина учла ошибки
Юрий Повх рассказал, что Украина учла уроки истории и украинско-российской войны, поэтому северная граница надежно защищена.
Войска контролируют государственную границу, определенные силы и средства защищают и стоят на наиболее угрожающих направлениях. Уроки истории и украинско-российской войны учтены, врагу подготовили "сюрпризы",
– сказал Повх.
Какая ситуация на северной границе с Беларусью
- В Госпогранслужбе рассказали, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси сейчас низкая, однако пограничники должны быть готовы к любым сценариям.
- Пока защитники северной границы постоянно работают над укреплением и обустройством дополнительных позиций.
- Вместо этого пункты пропуска с Беларусью не работают – все заминировано.
- Ранее в ГПСУ сообщили, что больше всего российских диверсантов пограничники фиксируют на границе Украины с Россией, а именно в Сумской области. Реже – на границе Харьковской и Черниговской областей.