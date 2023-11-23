Обстановка на північному кордоні зовсім відрізняється від тієї, яка була у 2022 році. Про це в ефірі новинного телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх, пише 24 Канал.

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Україна врахувала помилки

Юрій Повх розповів, що Україна врахувала уроки історії та українсько-російської війни, тож північний кордон надійно захищений.

Війська контролюють державний кордон, визначені сили та засоби захищають та стоять на найбільш загрозливих напрямках. Уроки історії та українсько-російської війни враховані, ворогові підготували "сюрпризи",

– сказав Повх.

Яка ситуація на північному кордоні з Білоруссю