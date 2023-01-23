Все будет повторяться так же, – Жданов предположил, насколько возможно новое наступление России
Украинская разведка предупреждает, что Россия планирует новое наступление на Украину. В ГУР Минобороны говорят, что оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска.
Если оккупанты решатся начать новое наступление на Украину, то вряд ли их тактика изменится. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов.
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По его словам, если россияне начнут новое вторжение, то будут действовать по сценарию, который они пытались реализовать в начале полномасштабной войны.
Чем новое наступление России может отличаться от вторжения в 2022 году
"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне предпримут еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут врываться через границу", – сказал Жданов.
Как отметил военный эксперт, единственная разница может заключаться в том, что в феврале 2022 года оккупанты могли почти свободно передвигаться по территории Украины. Хотя и тогда украинские защитники наносили удары по вражеской технике с помощью авиации, артиллерии и мобильных групп CCO.
"Сейчас же оккупанты будут вынуждены разворачиваться в предбоевой или боевой порядок уже на самой границе. Ведь мы обустраиваем границу как линию обороны. И штурм начнется непосредственно на границе Украины", – объяснил Жданов.
Олег Жданов рассказал, готовятся ли россияне к новому наступлению: смотрите видео
Начнут ли оккупанты наступление в ближайшее время
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия планирует новое большое наступление в Украине весной или в начале лета. Жданов выразил сомнение в том, что Владимиру Путину удастся выставить 200-тысячное войско быстрее.
На территории Украины сейчас уже более 300 тысяч личного состава россиян. Они уплотняют оборону, насыщают первую линию войсками, создают вторую линию обороны. Но я не вижу, чтобы они формировали ударную группировку, которая может совершать масштабную наступательную операцию.
Жданов предположил, что россияне будут пытаться увеличивать давление на одном оперативном направлении, как это происходит в Донецкой области. Военный эксперт напомнил, что, по данным немецкой разведки, Россия сможет сформировать ударную группировку не раньше апреля.
"Сейчас у России не то количество войск для того, чтобы начинать вторжение, например, через границу в Харьковской области", – добавил Жданов.
Последний шанс Герасимова
Как рассказал военный эксперт, российский диктатор поставил дедлайн начальнику генштаба России Валерию Герасимову, недавно назначенному командующим российскими силами в Украине.
Путин отдал приказ Герасимову до апреля захватить всю Донецкую область. Для Герасимова это нечто вроде второго шанса для того, чтобы восстановить доверие диктатора и вернуться в круг приближенных к нему людей,
– сказал Жданов.
Он добавил, что ситуация на фронте очень шаткая. Однако по состоянию на сегодняшний день формирования ударной группировки – корпусов прорыва или наступательной армии за счет мобилизованных россиян – не наблюдается.
Каким будет контрнаступление ВСУ
По словам военного эксперта, в то же время к наступлению готовятся и ВСУ. Жданов отметил, что сейчас российские оккупанты заставили украинских защитников перейти к позиционной войне и фактически "навязали Украине Вторую мировую войну".
Однако, по словам военного эксперта, когда украинские бойцы начнут контрнаступление, то будут применять "войну четвертого поколения".
Это маневренная война на больших скоростях небольшими группами и в четком взаимодействии между видами и родами войск. При этом мы не будем штурмовать города "в лоб". Мы будем обходить большие города и за счет их блокады будем заставлять гарнизоны врага сдаваться.
Военный эксперт добавил, что именно так ВСУ действовали на правобережье Херсонской области и особенно в Харьковской области. По словам Жданова, россияне очень сильно опасаются таких действий.
Запад провоцирует Владимира Путина
От западных партнеров, в частности от США, раздаются противоречивые заявления относительно планов России. На Западе говорят, что не видят признаков подготовки России к наступлению.
А потом могут заявить, что ближайшие недели войны будут решающими и нужно срочно вооружать Украину. Жданов считает, что это целенаправленный план Запада.
США пытаются дать возможность Путину извлечь весь военный потенциал из России. А дальше мы должны с помощью наших стран-партнеров этот военный потенциал разгромить. Это и будет главным поражением России,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что сейчас западные союзники совместно с Украиной пытаются провоцировать Путина, чтобы он выставил максимальное количество войск на поле боя. После того, как Украина победит эти силы врага, наступит стратегический перелом в этой войне.
Россия готовится к новому наступлению на Украине: коротко
- Минобороны Германии прогнозирует, что Россия может совершить повторное нападение уже в апреле 2023 года. Там отмечают, что оно, возможно, будет неизбежно.
- Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, что российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление на Украину.
- Президент Украины отметил, что наступления россиян можно ожидать с любой стороны. Не исключено, что захватчики попытаются совершить масштабную атаку на Юге или Востоке.