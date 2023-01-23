Все будет повторяться так же, – Жданов предположил, насколько возможно новое наступление России

Украинская разведка предупреждает, что Россия планирует новое наступление на Украину. В ГУР Минобороны говорят, что оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска.

Если оккупанты решатся начать новое наступление на Украину, то вряд ли их тактика изменится. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, если россияне начнут новое вторжение, то будут действовать по сценарию, который они пытались реализовать в начале полномасштабной войны.

Чем новое наступление России может отличаться от вторжения в 2022 году

"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне предпримут еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут врываться через границу", – сказал Жданов.

Как отметил военный эксперт, единственная разница может заключаться в том, что в феврале 2022 года оккупанты могли почти свободно передвигаться по территории Украины. Хотя и тогда украинские защитники наносили удары по вражеской технике с помощью авиации, артиллерии и мобильных групп CCO.

"Сейчас же оккупанты будут вынуждены разворачиваться в предбоевой или боевой порядок уже на самой границе. Ведь мы обустраиваем границу как линию обороны. И штурм начнется непосредственно на границе Украины", – объяснил Жданов.

Олег Жданов рассказал, готовятся ли россияне к новому наступлению: смотрите видео

Начнут ли оккупанты наступление в ближайшее время

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия планирует новое большое наступление в Украине весной или в начале лета. Жданов выразил сомнение в том, что Владимиру Путину удастся выставить 200-тысячное войско быстрее.

Олег Жданов Военный эксперт На территории Украины сейчас уже более 300 тысяч личного состава россиян. Они уплотняют оборону, насыщают первую линию войсками, создают вторую линию обороны. Но я не вижу, чтобы они формировали ударную группировку, которая может совершать масштабную наступательную операцию.

Жданов предположил, что россияне будут пытаться увеличивать давление на одном оперативном направлении, как это происходит в Донецкой области. Военный эксперт напомнил, что, по данным немецкой разведки, Россия сможет сформировать ударную группировку не раньше апреля.

"Сейчас у России не то количество войск для того, чтобы начинать вторжение, например, через границу в Харьковской области", – добавил Жданов.

Последний шанс Герасимова

Как рассказал военный эксперт, российский диктатор поставил дедлайн начальнику генштаба России Валерию Герасимову, недавно назначенному командующим российскими силами в Украине.

Путин отдал приказ Герасимову до апреля захватить всю Донецкую область. Для Герасимова это нечто вроде второго шанса для того, чтобы восстановить доверие диктатора и вернуться в круг приближенных к нему людей,

– сказал Жданов.

Он добавил, что ситуация на фронте очень шаткая. Однако по состоянию на сегодняшний день формирования ударной группировки – корпусов прорыва или наступательной армии за счет мобилизованных россиян – не наблюдается.

Каким будет контрнаступление ВСУ

По словам военного эксперта, в то же время к наступлению готовятся и ВСУ. Жданов отметил, что сейчас российские оккупанты заставили украинских защитников перейти к позиционной войне и фактически "навязали Украине Вторую мировую войну".

Однако, по словам военного эксперта, когда украинские бойцы начнут контрнаступление, то будут применять "войну четвертого поколения".

Олег Жданов Военный эксперт Это маневренная война на больших скоростях небольшими группами и в четком взаимодействии между видами и родами войск. При этом мы не будем штурмовать города "в лоб". Мы будем обходить большие города и за счет их блокады будем заставлять гарнизоны врага сдаваться.

Военный эксперт добавил, что именно так ВСУ действовали на правобережье Херсонской области и особенно в Харьковской области. По словам Жданова, россияне очень сильно опасаются таких действий.

Запад провоцирует Владимира Путина

От западных партнеров, в частности от США, раздаются противоречивые заявления относительно планов России. На Западе говорят, что не видят признаков подготовки России к наступлению.

А потом могут заявить, что ближайшие недели войны будут решающими и нужно срочно вооружать Украину. Жданов считает, что это целенаправленный план Запада.

США пытаются дать возможность Путину извлечь весь военный потенциал из России. А дальше мы должны с помощью наших стран-партнеров этот военный потенциал разгромить. Это и будет главным поражением России,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что сейчас западные союзники совместно с Украиной пытаются провоцировать Путина, чтобы он выставил максимальное количество войск на поле боя. После того, как Украина победит эти силы врага, наступит стратегический перелом в этой войне.

Россия готовится к новому наступлению на Украине: коротко