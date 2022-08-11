Оккупантам до Николаева еще "топать" несколько месяцев

Теперь линия фронта расположена в 45 километрах от города, поэтому угрозы окружения нет. Об этом рассказал начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким.

Внимание россияне задумали присоединить часть захваченной Николаевщины к Херсонщине

В начале войны россияне продвигались примерно по 45 километров в сутки. Сейчас, например, на Донбассе они продвигаются по 10 километров в два месяца. Линия фронта от Николаева находится в 45 километрах,

– рассказал Виталий Ким.

То есть даже при самом худшем варианте российским воинам нужно только к городу идти несколько месяцев. Поэтому сейчас угрозы окружения Николаева нет, как таковой.

Кратко о ситуации в Николаеве

В минувшие выходные в Николаеве ввели затяжной комендантский час. Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким отчитался о первых результатах двухдневного "рейда".

Несмотря на то, что россияне не смогут наступать на Николаев в ближайшее время, вполне возможно, что захват города находится в планах захватчиков в ближайшие полгода.

россияне чуть ли не ежедневно обстреливают город, убивая мирных людей из артиллерии, "Градов" и другой техники, не имея особых целей – уничтожают гражданскую и критическую инфраструктуру.

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