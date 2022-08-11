окупантам до Миколаєва ще "топати" кілька місяців

Наразі лінія фронту розташована за 45 кілометрів від міста, тому загрози оточення немає. Про це розповів начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

Увага росіяни задумали приєднати частину захопленої Миколаївщини до Херсонщини

На початку війни росіяни просувалися приблизно по 45 кілометрів на добу. Зараз, наприклад, на Донбасі вони просуваються по 10 кілометрів за два місяці. Лінія фронту від Миколаєва знаходиться за 45 кілометрів,

– розповів Віталій Кім.

Тобто навіть при найгіршому варіанті російським воякам потрібно тільки до міста йти кілька місяців. Тож, зараз загрози оточення Миколаєва немає, як такої.

Коротко про ситуацію в Миколаєві

Минулих вихідних у Миколаєві запровадили затяжну комендантську годину. Очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім відзвітував про перші результати дводенного "рейду".

Попри те, що росіяни не зможуть наступати на Миколаїв найближчим часом, цілком можливо, що захоплення міста є в планах загарбників у найближчі пів року.

росіяни чи не щодня обстрілюють місто вбиваючи мирних людей – гатять з артилерії, "Градів" та іншої техніки – не маючи особливих цілей – нищить цивільну та критичну інфраструктуру.

До теми – Миколаїв з С-300 більше не обстрілюють: дивіться відео