Это стимулирование и масштабирование агрессии, поэтому необходимо свести на нет такие нарративы, так считает советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Чего хочет КНДР отправлением своих солдат, какие страны дискутируют о возможности вступления Украины в НАТО и о предстоящих показаниях Лукашенко против России – об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Что способствует продолжению российской эскалации

Войска Северной Кореи зашли на территорию Украины. Россия проводит учения этих солдат. Южная Корея в ответ предлагает свою помощь Украине. Действительно ли на поле боя в войне между Россией и Украиной могут столкнуться Северная Корея и Южная Корея?

Эскалация возникает только тогда, когда вы не наказываете агрессора. Эскалация – это всегда ненаказанный агрессор. Если вы считаете эскалацию защитой своих суверенных прав, это должна устанавливать психиатрическая экспертиза. Эскалация порождается только безнаказанностью агрессора.

И вот сегодня мы имеем постоянную эскалацию, но только потому, что агрессию России продолжают терпеть. Генсек ООН (Антониу Гутерриш – 24 Канал) приезжает на саммит БРИКС, который организует страна-агрессор, нарушенных уставных документов ООН. Вот это эскалация.

Антониу Гутерриш на саммите БРИКС в Казани / Getty Images

Безусловно, мы имеем глобализацию конфликта. Это объективное развитие ситуации. Почему? Я уже неоднократно говорил, воюют не страны друг против друга, а воюют альянсы. Это не какой-то пафосный пример, это конкретика.

Есть абсолютный, четкий автократический альянс со своими целями. Есть цели России – они глобальные. Это цели, которые можно назвать доминированием через насилие.

Россия не может продолжать сидеть за глобальным столом на равных, потому что она ничего не добавляет человечеству: никаких прогрессивных технологий, доходов, качества жизни, ни дополнительной гуманизации, ни культуры.

Россия хочет сидеть за глобальным столом, но через насилие. И поэтому конкретная цель в России – доминирование, не проигрыш в войне.

В то же время в Северной Корее реализация главной миссии, ради которой они построили эту странную страну. Странную – это я сейчас сарказмом говорю, потому что такая страна также не может существовать. Она не генерирует ничего, кроме агрессии. И они хотят эту агрессию реализовывать, поэтому это глобальный конфликт.

У нас есть демократический Альянс, в рамках которого Украина, к сожалению, одна воюет. Другие страны могли бы воевать рядом с нами, но мы понимаем, что в гуманитарную эру это тяжело получить. Но в рамках демократического Альянса эти страны должны не разговоры вести, а наоборот существенно увеличивать военные производства и существенно увеличивать поставки на передний край межальянсного оружия.

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Северная Корея имеет один сценарий – война

Что делает Северная Корея и что должен осознать и Китай, Южная Корея, наши партнеры по демократическому Альянсу? Северная Корея понимает, что война будет в любом случае на другом театре боевых действий, то есть на Корейском полуострове.

Они это понимают, ведь у них нет другого смысла существования государства. Они хотят это государство сжечь, но сжечь вместе с другими государствами, которые есть рядом. Северная Корея теоретически понимала, что мы умеем воевать. Но там понимают, что после начала полномасштабной войны в Украине все может произойти так, как с Россией.

Все же считали, что Россия имеет сверхмощную армию, которой нет равных, опыт огромный, оружие просто супер и тому подобное. И российская армия зайдет на любую территорию и за считанные дни или даже часы будет контролировать ее.

Выяснили, что это не так, что в России нет опыта современной войны, что Россия не умеет воевать качественно, что у России плохие системы слаженности, что у России плохие системы управления.

И вот Северная Корея также это понимает. Что она хочет? Она хочет приехать в зону боевых действий, поубивать граждан другой страны, приобрести опыт среди управленческих подразделений, которые займутся управлением в северокорейской армии. Они хотят приобрести этот опыт.

Южная Корея должна осознать, что армия Северной Кореи будет совсем другой. И тогда возможный конфликт на корейском полуострове будет гораздо смертоноснее.

А то, что он будет, – однозначно. Как только Северная Корея начнет принимать непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины, можем начинать отсчет дней или недель до начала еще одной большой войны на корейском полуострове.

Это объективное историческое развитие процессов. Не может такого быть, что вы отвернулись от этого, и это все не будет где-то там происходить. Так не будет.

Сегодня уже очевидно, что конфликт глобализированный. Что это конфликт альянсов. Что это конфликт о правилах глобального поведения. Что это конфликт о доминировании. И что это не конфликт России и Украины за территорию. И поэтому эти концепции, мол, "отдайте России территорию и на этом все закончится" – их надо заканчивать. Потому что это только начнется.

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Когда вы подпишете это – "давайте отдадим им территории и после этого будет устойчивый мир в Восточной Европе", – в этот момент и начнется Третья мировая в полном смысле этого слова.

Потому что это стимулирование и масштабирование агрессии. Надо с этим инфантилизмом заканчивать. Надо переходить к простым выводам.

Договориться не удастся. Эскалация будет продолжаться, пока Россия не будет наказана. Россию можно заставить проиграть эту войну, как и другие режимы, такие как, например, северокорейский, чтобы там осознали, что не будет никакого "зонтика" под видом России.

О странах, которые не хотят вступления Украины в НАТО

Когда-то Украина отдала ядерное оружие. На замену обещали гарантии безопасности, но не сдержали этого. Надо было не просто отдавать оружие, а меняться на "зонтик" НАТО. Вступление в Альянс может растягиваться во времени, но мы хотим получить приглашение в ближайшее время. И тут выходит статья Politico о 7 странах, которые блокируют вступление Украины в НАТО. Говорится о Венгрии, Словакии, Бельгии, Словении, Испании, США и Германии.

Начнем с Будапештского меморандума. Тогда Украина не понимала, что такое глобальная субъектность. И до начала полномасштабного вторжения России мы также не понимали, что такое наша субъектность. Мы не присутствовали в глобальном мире.

Когда сегодня говорим, что мы отдали ядерное оружие, то не все понимают, что это был как раз акт субъектности. И даже в Украине не все это понимают. К сожалению, тогда готовность стать субъектными не была до конца доведена. Потому что не было этого понимания. Сегодня понимание есть.

Украина говорит достаточно просто. Мы говорим о юридической формализации альянсов. На сегодня есть демократический и автократический альянс. Также есть нейтральные страны, которые смотрят, кто будет доминировать.

Если будет доминировать демократический альянс с международным правом, тогда нейтральные страны будут строго придерживаться международного права. Это будет гарантировать постоянные нормальные отношения.

Если победу одержит автократический альянс – тогда международное право исчезнет, а вместо него сконструируют "право силы". Нейтральные страны будут понимать, что нужны будут те или иные пакты, виды оружия и технологии. Или даже будет потребность присоединиться и стать ядерной державой.

Здесь президент прав. Он предлагает зафиксировать, что такое альянс. Мы не можем быть среди нейтральных стран. У нас есть оппонент, который никогда не даст быть нейтральной страной. Он всегда будет считать нас территорией влияния. Захочет построить здесь мифические "буферные зоны". Будет постоянно провоцировать нас. И это будет разрушать альянс.

Об этом говорит Украина. Не будет НАТО, если мы сегодня не выиграем войну. Почему? Потому что для большого количества нейтральных стран будет понятно, кто доминирует в современном мире.

Относительно сопротивления вступления Украины в НАТО – это вопрос дискуссий. Если две ключевые страны – Соединенные Штаты и Германия – примут решение, что свои интересы надо защищать независимо от того, где идет война, тогда другие страны изменят свою позицию.

К примеру, когда Венгрия видит неуверенность в действиях США и Германии, тогда они ведут себя более информационно-агрессивно по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Хотя, конечно, у них еще есть свои интересы. Знаем об этой всей пророссийскости.

Как только они увидят жесткую и ценностную позицию США и Германии, то и поведение у них будет другое. Поверьте мне, они же заинтересованы в доступе к финансовым рынкам этих стран, и в технологиях и тому подобное. Это вопрос неуверенности ключевых лидеров НАТО.

Сегодня идет исторический процесс. Последние 20 лет все считали, что в принципе все будет более-менее по правилам. Какие-то конфликты будут, но они не будут влиять на глобальное распределение ролей, которые играют те или иные страны.

Оказалось, что это не так. Но они не готовы так быстро перестроиться. Потому что это бюрократический и коллективный процесс. К сожалению, дискуссии в странах демократии идут очень долго. Но они идут.

Смотрите, мы сегодня вернулись к теме НАТО в совершенно другой интонации. Все не так, как было, например, накануне саммита в Вильнюсе в 2023 году. Тогда считалось, что вступление Украины в Альянс невозможно. Теоретически, как конструкция, это может быть. Но практически все считали, что Украина и НАТО – это другие вселенные.

Сегодня все по-другому. Сейчас говорится о логистическом и необходимом процессе. Поэтому сегодня уже другая интонация, другие дискуссии, другие решения.

В автократическом альянсе дискуссия быстрее идет. В демократическом – медленнее. Но они идут к финальным решениям.

Финальные решения будут такими: либо проигрываем, либо выигрываем. Там нет компромиссных решений.

Лукашенко может дать убийственные показания против России

Уточнение по НАТО. Действительно ли прям семь стран сказали, что они против? И о войсках КНДР. Сейчас говорили, что их отправляют на Курщину. Есть слухи, что Путин приказал вернуть Курскую область до 5 февраля.

Путину надо было бы уточнить, в каком веке он хочет вернуть Курскую область. Этот субъект имеет проблемы с реальностью. Он может там говорить что угодно.

Теперь относительно НАТО. Нет такого, чтобы там 7 стран четко сказали, что они против вступления Украины в НАТО. Это все дискуссии.

Есть абсолютно прозрачная позиция Венгрии и Словакии. Но они есть до момента, пока не определятся ключевые партнеры – Германия и Соединенные Штаты. Как только они продемонстрируют лидерство, то будет диалог совсем другого уровня, в частности и на уровне Венгрии и Словакии. Ждем консолидированных решений.

Относительно Курщины и Северной Кореи. Мы слишком много времени уделяем КНДР. Надо подождать, чтобы увидеть, кто и в каком количестве прибудет. Потому что у них неоднородная армия.

Конечно, они там говорят о потенциальных 6,5 миллиона мобилизованных и так далее. Там есть отдельные спецподразделения с подготовкой, которые имеют хорошую амуницию. Но таких там 50 – 100 тысяч на всю Северную Корею. Сомневаюсь, что много таких людей будут участвовать в войне.

Посмотрим, сколько и каких именно людей Северная Корея отправит. Увидим, где они будут расположены. Увидим, как наши ребята с этим справляются. Думаю, что они дадут большие комментарии. Наши ребята точно умеют хорошо воевать. После этого сделаем определенные выводы.

Относительно Путина. Ранее мы говорили, что нет смысла анализировать слова Лукашенко, пока он не начнет давать юридические показания. Тогда будет интересно, потому что он будет говорить много важных вещей, которые пойдут в приговоры по России. Лукашенко точно расскажет, как все планировалось; какие приказы шли; что предлагали в обмен Беларуси и так далее. Будут убийственные для России показания.

Путин и Лукашенко / Getty Images

Все, что касается Путина... Это человек, который не является адекватным в контексте восприятия реальности. Он не владеет информацией.

Наоборот, надо подчеркнуть, что Путин не является договороспособным, потому что он не живет в реальном мире. Вы не можете подписать с таким человеком абсолютно конкретные договоренности.

Почему? Потому что он проснется утром и не будет этого всего помнить.