Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист-расследователь RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, предложение президента вызвало многочисленные дискуссии в Молдове.

К теме Диверсанты в гражданском и захват власти: Санду раскрыла план России по Молдове

Российская армия без проблем может попасть в Молдову

Тхорик отметил, что в настоящее время информация о возможных участниках переворота засекречена, ведется следствие. Он подчеркнул, что сейчас на территории Молдовы находится около двух тысяч вероятных диверсантов.

"Это российская армия, расположенная в Приднестровье. Жителей Молдовы вербуют в российскую армию без согласия Кишинева. В Приднестровье уже есть подготовленые группировки военных, которые могут въезжать на территорию правобережной Молдовы без контроля, потому что Молдова признает Приднестровье своей территорией", – сказал он.

Журналист напомнил, что осенью 2022 года было расследование о планах России оккупировать Молдову. В нем кураторы Молдовы из ФСБ рассказали, что в один из сценариев входили насильственная смена власти в государстве и вооруженный переворот.

Планы оккупации Молдовы вынашиваются Кремлем не первый месяц, а может быть, и не первый год. Планы, которые мы перехватили и опубликовали, датированы июлем 2022 года. После того, как Россия начала бомбить украинские города в феврале 2022 года, можно ожидать чего-либо,

– отметил Тхорик.

Расследователь добавил, что в Молдове все готовятся к любым действиям страны-агрессора, потому что после начала полномасштабного вторжения в Украину ни один российский сценарий никого не удивит.

Тхорик о планах России оккупировать Молдову: смотрите видео

Санду хочет увеличить полномочия спецслужбы

Владимир Тхорик обратил внимание, что во время брифинга президент Санду выступила на тему государственного переворота и ушла, не отвечая на вопросы журналистов.

Журналист отметил, что в выступлении Майя Санду подметила необходимость расширить полномочия Службы информации и безопасности Молдовы. Как утверждает Тхорик, это вызвало обеспокоенность в экспертных кругах.

"Развязывание рук спецслужбе – это возможность, если сменится власть и придут пророссийские силы, использовать спецслужбу как политическую биту против оппонентов. Сейчас проходят дискуссии вокруг возможного увеличения полномочий молдавской спецслужбы на фоне угрозы со стороны России", – убежден он.

Россия угрожает Молдове: коротко