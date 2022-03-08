В частности, Лещенко сказал, касается ли фермеров мобилизация в армию. А также – известно ли, сколько мы потеряли площадей на посевную, и будет ли государство иметь запасы продовольствия.
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Не помешает ли посевной мобилизация
По словам министра, Минагрополитики "делает соответствующее бронирование для наших аграриев", чтобы их не забирали в армию по мобилизации.
Чтобы было кому идти в поле, сеять, подпитывать, гарантировать продовольственную безопасность государства,
– объяснил Лещенко.
Сколько посевных площадей мы потеряли
У министра спросили, известно ли сейчас, сколько площадей для посевной Украина потеряла из-за боевых действий. Цифры Лещенко не назвал, а ответил так:
Где мы можем работать, где нет боевых действий – мы работаем. Агросектор формирует половину валютной выручки государства и 20% ВВП. У нас нет иного выбора, как держать строй и работать.
Закрома будут полны
Роман Лещенко подчеркнул, что в эти трудные времена государство берет на себя роль оператора и будет выкупать продовольствие у аграриев, чем обеспечит и оборотные средства для них, и продовольственные запасы. Что важно:
- Покупать сельскохозяйственную продукцию правительство будет с запасом на календарный год.
- Причем не зависимо от того, в каких условиях будет проходить посевная.
Будут полные закрома. Потому что продовольствие сегодня – наша основа,
– подытожил Лещенко.
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