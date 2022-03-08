Зокрема, Лещенко сказав, чи стосується фермерів мобілізація до війська. А також – чи відомо, скільки ми втратили площ на посівну, і чи буде мати держава запаси продовольства.

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Чи не завадить посівній мобілізація

За словами міністра, Мінагрополітики "робить відповідне бронювання для наших аграріїв", щоб їх не забирали до війська за мобілізацією.

Щоб було кому йти у поле, сіяти, підживлювати, гарантувати продовольчу безпеку держави,

– пояснив Лещенко.

Скільки посівних площ ми втратили

У міністра запитали, чи відомо зараз, скільки площ для посівної Україна втратила через бойові дії. Цифри Лещенко не назвав, а відповів так:

Де можемо працювати, де немає бойових дій – ми працюємо. Агросектор формує половину валютної виручки держави і 20% ВВП. У нас немає іншого вибору, як тримати стрій і працювати.

Засіки будуть повні

Роман Лещенко наголосив, що у ці скрутні часи держава бере на себе роль оператора і буде викуповувати продовольство в аграріїв, чим забезпечить і оборотні кошти для них, і продовольчі запаси. Що важливо:

Купувати сільськогосподарську продукцію держава буде з запасом на календарний рік.

І не залежно від того, в яких умовах буде проходити посівна.

Будуть повні засіки. Тому що продовольство сьогодні – наша основа,

– підсумував Лещенко.

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