Угроза возникновения пожаров – высока: жителей каких областей предупреждают об опасности
Источник:ГСЧС
В ГСЧС предупредили о том, что во многих регионах страны очень высока угроза возникновения пожаров. Поэтому жителей части областей просят быть очень осторожными в согласовании с огнем.
Ведь даже малейшее нарушение элементарных правил может привести к очень большим проблемам. В сообщении говорится, что самая большая угроза возникновения возгораний 22 – 23 июля.
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Где именно высока угроза пожаров
Сейчас самая большая опасность сразу в нескольких областях. В частности, в службе спасения акцентировали, что следует быть осмотрительными жителям южной части Украины, а также большинству западных регионов. Однако также нависла угроза пожаров в Винницкой и Житомирской областях.
Что запрещено делать, когда есть такая опасность:
- разводить костры в лесу, любых лесополосах или подобных местностях;
- заезжать на автомобиле в лес;
- просто поджигать или вообще бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь на территории леса;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать стихийные свалки, а также сжигать отходы;
- курить стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.
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