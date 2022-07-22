Угроза возникновения пожаров – высока: жителей каких областей предупреждают об опасности

В ГСЧС предупредили о том, что во многих регионах страны очень высока угроза возникновения пожаров. Поэтому жителей части областей просят быть очень осторожными в согласовании с огнем.

Ведь даже малейшее нарушение элементарных правил может привести к очень большим проблемам. В сообщении говорится, что самая большая угроза возникновения возгораний 22 – 23 июля.

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Где именно высока угроза пожаров

Сейчас самая большая опасность сразу в нескольких областях. В частности, в службе спасения акцентировали, что следует быть осмотрительными жителям южной части Украины, а также большинству западных регионов. Однако также нависла угроза пожаров в Винницкой и Житомирской областях.

Что запрещено делать, когда есть такая опасность:

разводить костры в лесу, любых лесополосах или подобных местностях;

заезжать на автомобиле в лес;

просто поджигать или вообще бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь на территории леса;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать стихийные свалки, а также сжигать отходы;

курить стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

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