Угроза применения химоружия в Одессе – психологическое давление, – спикер Одесской ОВА Братчук

Россияне заявили, что Украина готовится осуществить провокацию с применением химических веществ в порту "Южный". Обычно враг таким образом пытается оправдать свои преступления.

Россияне сделали заявление о том, что Украина якобы готовится взорвать хладокомбинат порта "Южный", применив цистерну с аммиаком. Как показала война, часто враг таким образом озвучивает свои планы на будущее.

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Психологическое давление оккупантов

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, подобные заявления враг делает с целью психологического давления. Кроме того, Украина готовится к тому, что враг воплотит озвученный сценарий.

"Чтобы снять с себя ответственность за военные преступления, они начинают манипулировать. Конечно, у наших людей на предприятиях есть соответствующие средства защиты. Цель у них одна – психологическое давление на гражданское население и оправдание своих провокаций", – заявил он.

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