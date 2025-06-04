Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения военных и мониторинговые каналы.

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Что известно о воздушной тревоге из-за баллистики 4 июня

С 13.21 в Украине объявили ракетную опасность. Россияне запустили ракеты.

Воздушные цели уже фиксировались в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В 13:48 в Полтаве раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщили, что по городу российская армия применила баллистическую ракету KN-23.

Также опасность была для Сум. В 13:24 некоторые СМИ сообщили, что там раздавались взрывы.

Где сейчас воздушная тревога: показываем на карте

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

По состоянию на 13.53 воздушная тревога охватила большинство областей Украины, кроме западных и Николаевской, Херсонской и Одесской. Воздушные Силы не сообщают о запусках новых ракет, но опасность сохраняется.