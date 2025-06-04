Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення військових та моніторингові канали.

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Що відомо про повітряну тривогу через балістику 4 червня

Із 13:21 в Україні оголосили ракетну небезпеку. Росіяни запустили ракети.

Повітряні цілі вже фіксувалися в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

О 13:48 в Полтаві пролунав вибух. Моніторингові канали повідомили, що по місту російська армія застосувала балістичну ракету KN-23.

Також небезпека існувала для Сум. О 13:24 деякі ЗМІ повідомили, що там лунали вибухи.

Де зараз повітряна тривога: показуємо на карті

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Станом на 13:53 повітряна тривога охопила більшість областей України, окрім західних та Миколаївської, Херсонської та Одеської. Повітряні Сили не повідомляють про пуски нових ракет, але небезпека зберігається.