Тревогу объявляли в северных и восточных регионах нашего государства. 24 Канал призвал жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие, ведь это могло уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

16:21, 4 июня В Полтавской области и Сумской областях также отбой.

16:17, 4 июня Отбой тревоги по областям. Тревога остается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

16:14, 4 июня В Киевской, Черниговской и Черкасской областях – отбой воздушной тревоги.

16:06, 4 июня Воздушная тревога раздается в таких областях Украины: Киевская;

Черкасская;

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым. Воздушная тревога в Украине 4 июня / Скриншот 24 Канала