Тревогу объявляли в северных и восточных регионах нашего государства. 24 Канал призвал жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие, ведь это могло уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
В Полтавской области и Сумской областях также отбой.
Отбой тревоги по областям. Тревога остается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.
В Киевской, Черниговской и Черкасской областях – отбой воздушной тревоги.
Воздушная тревога раздается в таких областях Украины:
- Киевская;
- Черкасская;
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога в Украине 4 июня / Скриншот 24 Канала
Воздушные силы сообщили, что в Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях – ракетная опасность!