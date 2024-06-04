Тривогу оголошували у північних та східних регіонах нашої держави. 24 Канал закликав жителів областей, де лунала сирена, прямувати в укриття, адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми У половині областей була тривога: Росія могла вдарити балістикою по Одесі
Що відомо про повітряну тривогу
Відбій тривоги по областях. Тривога лишається у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
У Київській, Чернігівській і Черкаській областях – відбій повітряної тривоги.
Повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Київська;
- Черкаська;
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога в Україні 4 червня / Скриншот 24 Каналу
Повітряні сили повідомили, що у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях – ракетна небезпека!
Моніторингові телеграм-канали писали, що може існувати загроза балістики.