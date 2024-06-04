Тривогу оголошували у північних та східних регіонах нашої держави. 24 Канал закликав жителів областей, де лунала сирена, прямувати в укриття, адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми У половині областей була тривога: Росія могла вдарити балістикою по Одесі

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

16:17, 4 червня Відбій тривоги по областях. Тривога лишається у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

16:14, 4 червня У Київській, Чернігівській і Черкаській областях – відбій повітряної тривоги.

16:06, 4 червня Повітряна тривога лунає у таких областях України: Київська;

Черкаська;

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога в Україні 4 червня / Скриншот 24 Каналу