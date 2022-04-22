Кроме того, отмечают, что утром 22 апреля 2022 на побережье волнами вынесло 2 морские мины.

Читайте также "Теперь десант под Одессу – под вопросом": уничтожение "Москвы" изменило размещение сил в войне

Специалисты Военно-Морских Сил Украины быстро и эффективно устранили угрозу.

Оперативное командование "Юг" напомнило о соблюдении установленных правил и ограничений:

  • воздерживайтесь от прогулок и съемок на побережье,
  • выполняйте алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги,
  • доверяйте только достоверным источникам информации,
  • не поддавайтесь панике и провокациям.

Интересно – Уничтожение "Москвы" изменило размещение сил в войне: смотрите видео