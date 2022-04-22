Крім того, зазначають, що зранку 22 квітня 2022 року на українське узбережжя хвилями винесло 2 морські міни.

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Фахівці Військово-морських сил України швидко та ефективно ліквідували загрозу.

Оперативне командування "Південь" нагадало про дотримання встановлених правил та обмежень:

  • утримуйтеся від прогулянок та зйомок на узбережжі,
  • виконуйте алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги,
  • довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації,
  • не піддавайтеся паніці і провокаціям.

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