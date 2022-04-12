Угроза ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой

Россияне сорок восьмой день полномасштабно атакуют украинцев. Под высокой угрозой атак с воздуха остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили 12 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей", – отметили в ВСУ.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты активно осуществляют перегруппировку на Слобожанском и Донецком направлениях. Они пытаются действовать, чтобы их не заметили местные жители в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей России и усиливают административно-полицейский режим.

Заметьте – оккупанты хотят атаковать свои же города: смотрите видео