Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
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Кроме того, украинцев просят доверять только информации из официальных источников. Враг активно атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.
Где извещают об угрозе
По состоянию на 22:07 об угрозе уведомляли жителей таких областей:
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Одесской.
Восток, Юг, Центр – ракетная опасность. Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет,
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Впоследствии добавили о пуске ракет в направлении Запорожья. По состоянию на 22.20 сообщают, что в Запорожье прогремели взрывы. Детали пока не раскрывают.
Что говорят в ОК "Юг"
Наталья Гуменюк – руководитель прессцентра Сил обороны и охраны Юга – предупредила, что двенадцать ракет "Калибр" могут быть готовы к пуску по всей территории Украины.
"Ракеты морского базирования типа "Калибр" могут достигать 2500 километров, и это угроза для любого региона Украины, а не только для южных. Надо помнить, что эти ракеты могут быть очень коварными",
– заявила Гуменюк.
Эти ракеты могут достигать 2500 километров и создать угрозу для жителей всех областей. "Калибры" называют сверхзвуковыми. Все потому, что их звук слышен в момент взрыва.
Людей призывают быть внимательными и осторожными и не пренебрегать своей безопасностью. Украинцев предупреждают: защитники украинского неба – постоянно готовы. В то же время, даже последствия воздушных боев могут иметь для людей крайне критические последствия.