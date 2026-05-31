Достаточно 5: полковник запаса назвал самые приоритетные цели для ударов по Беларуси

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") заявил, что Украина уже определила 500 целей на территории Беларуси, по которым будут нанесены удары дронами, если Александр Лукашенко решится вступить в войну на стороне России. Однако достаточно даже 5 целей.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что это Мозырский НПЗ, Новопольцкий НПЗ "Нафтан", "Беларуськалий", "Белнефтехим" и белорусская энергетика. Если атаковать их, то это уничтожит белорусскую экономику.

"Этих целей будет достаточно. Если Лукашенко будет четко понимать, что эти 5 целей уйдут в небытие, то не даст возможности российской армии использовать ни наземные, ни воздушные пространства Беларуси", – предположил он.

Как нужно предупреждать Лукашенко?

Роман Свитан считает, что сейчас оккупанты не будут использовать наземные пространства на территории Беларуси. У России не хватает сил и средств обеспечить потребности восточного фронта. Они бросают на поле боя меньше военнослужащих, чем теряют. Поэтому у врага не хватит сил еще и на Беларусь.

А с воздушной компонентой есть момент. Он связан с использованием воздушного пространства Беларуси, возможно, даже без разрешения Лукашенко. Потому что инфильтрат на российские спецслужбы в белорусской армии очень высок. Лукашенко это знает и боится этого,

– сказал военный эксперт.

По его словам, надо четко заявить Лукашенко, что если хотя бы один дрон зайдет в белорусское пространство и залетит на украинскую территорию, то в определенной последовательности будут уничтожены эти 5 белорусских объектов.

Прежде всего это Мозырский нефтеперерабатывающий завод, что в 50 километрах от линии границы. Также есть труба, которая соединяет российский Сургут и белорусский Польцк. Можно уничтожить ту трубу даже на российской территории.

Понимая возможности россиян, даже без участия Лукашенко, нужно его же предупреждать, но конкретно. Не каких-то 500 целей, а конкретно "шаг за шагом". Первый горит Мозырский НПЗ, второй – Новополоцкий НПЗ, третий – "Беларуськалий", и далее по списку,

– добавил полковник запаса ВСУ.

Угроза со стороны Беларуси: последние новости

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что сейчас не фиксируют непосредственного наращивания сил вблизи украинской границы на территории Беларуси. Однако разведка сообщает, что Россия активнее давит на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. По его словам, нельзя исключать вторжения или провокации на приграничном направлении.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, какие провокации могут готовить из Беларуси. По его мнению, вряд ли стоит ожидать повторения ситуации 2022 года, когда колонны техники ушли с белорусской территории. С появлением FPV-дронов военная техника на поле боя обычно живет всего несколько часов. ВСУ готовы к различным вариантам развития событий. Если белорусская армия решится на вторжение или начнут запускать оттуда "Шахеды", то туда сразу полетит много дронов в ответ.