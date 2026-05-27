Это будет дорогая ошибка: в СНБО оценили угрозу ударов по трассе Киев – Чоп из Беларуси

Аналитики ISW предполагают, что Россия может начать бить с территории Беларуси беспилотниками по трассе Киев –Чоп. Эта дорога соединяет Киев с западными областями Украины и Польшей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что белорусской армией фактически руководят российские ставленники. Они вполне могут рискнуть запустить "Шахеды" со своей территории по Украине. Но это будет очень дорогая ошибка.

Как Украина ответит на такие атаки?

Как отметил Коваленко, в Беларуси должны четко осознавать, что в таком случае значительное количество беспилотников полетит в ответ. У них нет противовоздушной обороны, которую невозможно пробить. И эта операция будет продолжаться до уничтожения белорусской экономической и военной инфраструктуры.

Надеюсь, что прогноз ISW о трассе Киев – Чоп – лишь их мнение, которое не имеет ничего общего с реальностью. Ведь тогда Россия сильно подставит Беларусь. Сейчас они получают инвестиции из Китая; США сняли санкции с производителя калия, который приносит миллиарды в бюджет в год. Тогда этого всего просто не будет. По моему мнению, Лукашенко будет пытаться от этого отказаться,

– отметил Коваленко.

Обратите внимание! Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") также напомнил, что Украина будет бить в ответ, если Беларусь нападет. Украина уже определила первые 500 целей, если там таки решатся сделать что-то против нашего государства.

Добавим, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает вариант атаковать Украину с севера. В частности это может произойти с территории Беларуси. Президент поручил усилить оборону северных регионов. Он отдельно упомянул за Черниговско-Киевское направление.