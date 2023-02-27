Заметим, что сигналы раздались около 08:25. Пренебрегать безопасностью не следует ни в коем случае, ведь существует угроза прилетов.

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08:40 По информации мониторинговых групп, взлет МиГ-31К произошел с аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области на территории России. Пока все спокойно.

08:28 Корреспонденты издания "Суспільне. Херсон" сообщили о взрывах. Однако это могут также работать реактивные системы залпового огня, а не ПВО, поскольку этот регион вблизи линии столкновения.

08:26 В мониторинге вражеской авиации написали, что состоялся взлет МиГ-31К ВВС России, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Ее наши установки ПВО, к сожалению, не могут перехватить. Собственно, именно поэтому тревога объявлена во всех областях Украины. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ,

– говорится в сообщении.