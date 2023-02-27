Заметим, что сигналы раздались около 08:25. Пренебрегать безопасностью не следует ни в коем случае, ведь существует угроза прилетов. Смотрите также Войну принесли свои же: как русские войска ежедневно уничтожают жителей Белгородщины 08:40 По информации мониторинговых групп, взлет МиГ-31К произошел с аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области на территории России. Пока все спокойно. 08:28 Корреспонденты издания "Суспільне. Херсон" сообщили о взрывах. Однако это могут также работать реактивные системы залпового огня, а не ПВО, поскольку этот регион вблизи линии столкновения. 08:26 В мониторинге вражеской авиации написали, что состоялся взлет МиГ-31К ВВС России, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Ее наши установки ПВО, к сожалению, не могут перехватить. Собственно, именно поэтому тревога объявлена во всех областях Украины. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, – говорится в сообщении. 08:25 Воздушная тревога раздалась на территории: Одесской Днепропетровской Черниговской Харьковской Житомирской Полтавская область Херсонской Киевской Запорожской Луганской Донецкой Винницкой Николаевской Кировоградской Сумской Львовской Черкасской Хмельницкой Волынской Ровенской Ивано-Франковской Тернопольской Закарпатской Черновицкой области и в городе Киеве. Кроме того, заметим, что уже продолжительное время воздушная тревога объявлена на территории Луганской области и Крымского полуострова. Воздушная тревога в Украине 27 февраля на 08:25 / Карта