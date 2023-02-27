Зауважимо, що сигнали пролунали близько 08:25. Нехтувати безпекою не слід у жодному разі, адже існує загроза прильотів.
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Ворог ніяк не заспокоїться та продовжує підіймати в небо стратегічну авіацію. Зокрема, повітряну тривогу у всіх областях нашої держави оголосили вранці 27 лютого.
Зауважимо, що сигнали пролунали близько 08:25. Нехтувати безпекою не слід у жодному разі, адже існує загроза прильотів.
Дивіться також Війну принесли свої ж: як російські війська щодня знищують жителів Бєлгородщини