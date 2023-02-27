Зауважимо, що сигнали пролунали близько 08:25. Нехтувати безпекою не слід у жодному разі, адже існує загроза прильотів.

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08:40 За інформацією моніторингових груп, зліт МіГ-31К відбувся з аеродрому "Ахтубінськ" Астраханської області, що на території Росії. Поки все спокійно.

08:28 Кореспонденти видання "Суспільне. Херсон" повідомили про вибухи. Однак це можуть також працювати реактивні системи залпового вогню, а не ППО, оскільки цей регіон поблизу від лінії зіткнення.