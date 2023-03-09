Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табунец. Он отметил, что угроза ракетного удара по области очень высока.

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Какая ситуация в Черкасской области

По состоянию на 5.20 сообщений о взрывах в Черкасской области не было, но поскольку тревога продолжается у россияне продолжают запускать цели, угроза остается высокой. Поэтому Игорь Табунец призывает жителей области быть максимально осторожными.

Кроме того, сейчас энергетики принимают все меры по обеспечению энергосистемы.

В области применены предохранительные отключения электроэнергии. Энергетики принимают меры для обеспечения энергосистемы,

– сообщил председатель Черкасской ОВА.

Ситуация с электричеством из-за массированной ракетной атаки

Ночью 9 марта Россия приступила к массированному запуску ракет по Украине. В ряде областей применили предохранительные отключения света. Однако в Одессе враг нанес ракетный удар по энергообъекту, из-за чего с электричеством есть трудности.

Также под ударом оказалась и энергетическая инфраструктура Харьковщины, по которой россияне ударили 15 раз. В Харькове возникли перебои со светом.

Также о перебоях сообщают жители Житомира и Львовской области. Этому предшествовали сообщения о взрывах.