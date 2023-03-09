Про це повідомив голова ОВА Ігор Табунець. Він відзначив, що загроза ракетного удару по області є дуже високою.

Зверніть увагу Знову удари по енергетиці: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Яка ситуація в Черкаській області

Станом на 5:20 повідомлень про вибухи в Черкаській області не було, але оскільки тривога триває у росіяни продовжують запускати цілі, загроза залишається високою. Тому Ігор Табунець закликає мешканців області бути максимально обережними.

Крім того, зараз енергетики вживають всіх заходів для убезпечення енергосистеми.

В області застосовані запобіжні відключення електроенергії. Енергетики вживають заходів задля убезпечення енергосистеми,

– повідомив голова Черкаської ОВА.

Ситуація з електрикою через масовану ракетну атаку

Уночі 9 березня Росія почала масований запуск ракет по Україні. У низці областей застосували запобіжні відключення світла. Однак в Одесі ворог завдав ракетного удару по енергооб'єкту, через що з електрикою є труднощі.

Також під ударом опинилася й енергетична інфраструктура Харківщини, по якій росіяни вдарили 15 разів. У Харкові виникли перебої зі світлом.

Також про перебої повідомляють мешканці Житомира та Львівщини. Цьому передували повідомлення про вибухи.