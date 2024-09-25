Издание Aktuality написало, что президент Словакии Петер Пеллегрини на брифинге для словацких СМИ в ООН в Нью-Йорке рассказал, что Братислава должна повысить свою бдительность.

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Что говорят в Словакии из-за угрозы

Власти Словакии теперь должны повысить свою бдительность и быть готовыми регулярно измерять уровень радиации на словацко-украинской границе,

– заявил Пеллегрини.

Также он сказал, что вероятное нападение России на ядерные объекты Украины может привести к трагедии, подобной Чернобыльской, а радиоактивные осадки могут достичь соседей Украины.

Как международное сообщество мы должны максимально влиять на Россию, чтобы она отказалась от таких опасных действий,

– заявил словацкий президент.

Он добавил, что Словакия должна быть самостоятельно готова принять соответствующие меры.

Также Петер Пеллегрини сказал, что они как страна с ядерными мощностями, имеют профессиональную и технологическую базу, чтобы не зависеть от информации из-за рубежа, которую можно замаскировать различными способами.

Кстати, Владимир Зеленский объяснил, что Путин, по данным нашей разведки, планирует атаку на ядерную энергетику Украины. В частности, чтобы отсоединить наши АЭС от энергосети.