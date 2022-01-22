Он предупредил Лаврова о жестких последствиях, если Кремль решится на новую агрессию. Похоже, что угроза войны подошла к красной черте.

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Итак, накануне Владимир Зеленский, в интервью изданию Washington Post, предположил, что новое российские вторжение может начаться именно с Харькова, но это тут же приведет к большой войне.

В то же время, Зеленский продолжает призывать Запад не ждать реализации такого сценария, а ударить по России санкциями на опережение.

Это заявление тут же встревожило украинцев, но в Офисе Президента поспешили заверить, что это всего лишь гипотетический сценарий возможного развития событий.

Опасность на Востоке Украины всё же сохраняется

С другой стороны, опасность на Востоке Украины всё же сохраняется, но в другом регионе – на оккупированной части Донбасса. В госдуме России заговорили о том, что Зеленский полностью игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет, цитирую: "оккупировать Украину".

А потому, было бы неплохо, признать независимость так называемых боевиков. С таким безумным предложением выступили депутаты коммунистической партии России.

В Кремле тут же отреагировали на это предложение и заявили, что в таких вопросах нужно быть осторожными, ведь, возможно, коммунисты просто хотят заработать политические баллы.

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Россия начала совершать хаотичные действия

Но, в то же время, спикер госдумы Вячеслав Володин, все же добавил, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться всеми фракциями. Бред это, провокация, или реальная попытка признания – пока не понятно.

Но очевидно, что Россия начала совершать абсолютно хаотичные действия.

Ведь в то же время, Лукашенко снова повторил тезис о том, что Украина несет опасность для Беларуси, а потому начал еще активнее перебрасывать российские войска ближе к нашей границе.

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И здесь эксперты допускают, что это станет еще одной точкой, откуда Путин может начать вторжение. Тем более, что в переговорах с Западом он окончательно потерпел поражение.

Переговоры между Блинкеном и Лавровым

Сегодня в Женеве прошли переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Каких-то окончательных итогов конфликта пока нет, ведь еще до начала встречи в Вашингтоне заявляли, что их окончательная позиция может быть озвучена как раз по результатам переговоров в Женеве.

Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что за любую агрессию против Украины Кремль ждет жесткий ответ, а вопрос НЕ вступления Украины в НАТО – не обсуждается.

Лавров же в свою очередь снова попытался оспорить право Украины на вступление в НАТО, мотивируя это тем, что тогда Украина точно нападет на Россию. На что Блинкен ему ответил, что Россия сама спровоцировала то, от чего теперь пытается избавиться.

Ведь именно после оккупации Крыма и части Донбасса, украинцы сильнее захотели в НАТО, а ЕС резко увеличили финансирование обороны и усилил свою восточную часть. Поэтому пусть Путин и Лавров хорошенько подумают – стоит ли и дальше нагнетать ситуацию.

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Лавров в ответ заверил, что это США нагнетают ситуацию заявлениями о том, что Россия готовит вторжение, мол, ничего подобного, цитирую: Россия никогда не угрожала Украине. Это именно Киев всячески пытается спровоцировать Москву.

В целом, ничего нового. Лавров назвал эти переговоры промежуточными, ведь Кремль ждет от Вашингтона письменного ответа на путинские требования.

Блинкен заверил, что такой ответ будет, но он может не понравится Москве.

Закончилось всё тем, что обе стороны отметили возможность дальнейшего диалога, и даже вероятную встречу Байдена и Путина. Но, с одним важным условием – сразу после полной деэскалации на украинской границе. А потому, вероятнее всего в ближайшие дни будет некое затишье.